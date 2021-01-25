Черкассы, Украина, 25 января 2021, 11:17 — REGNUM В Черкасской области Украины во время зимней рыбалки погибли двое мужчин и один ребёнок. Об этом 25 января сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
По информации спасателей, люди рыбачили на Днепре в 250 метрах от берега, и под ними проломился лёд.
В данный момент тела погибших не найдены. Проводится поисковая операция.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове два человека пострадали в результате взрыва гранаты. Полиция ищет неизвестного, бросившего гранату в мужчин.
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