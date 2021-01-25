Душанбе, , 11:06 — REGNUM Правоохранительные органы Таджикистана возбудили уголовное дело по факту пожара на рынке «Султон Кабир» в Душанбе, 25 января сообщает издание «Авеста» со ссылкой на МВД республики.

Пожар произошел 25 января в 7:30 утра (5:30 мск) в торговых ангарах по продаже пластиковых изделий. Причиной пожара стало короткое замыкание в электрической сети.

На место происшествия прибыли 348 сотрудников противопожарной службы и 200 сотрудников отряда специального назначения. Пожар удалось потушить спустя два часа после возгорания.

Ущерб оценивается в 800 тыс. сомони ($70 тыс.). Площадь возгорания составила 600 кв. метров.

«Султон Кабир» — это крупный строительный рынок в Душанбе. В 2018 году на территории рынка произошел пожар на площади 1,2 тыс. кв. метров.