Кемерово, , 11:06 — REGNUM Сибирское управление Ростехнадзора начало расследование аварии на кузбасской шахте им. С.Д. Тихова, где погибли три человека. Об этом сообщило само ведомство.

Напомним, что на Шахте им. С.Д. Тихова» в Ленинске-Кузнецком 22 января при проведении подготовительной выработки произошёл внезапный выброс угля и газа. Под завалом оказались три шахтёра, которые погибли.

«Государственные инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора спустились в шахту и провели обследование непосредственного места аварии. На дальнейшие работы по проведению подготовительной выработки наложен временный запрет деятельности. Выдано предписание к устранению выявленных нарушений. Материалы переданы в суд и правоохранительные органы», — уточнили в управлении.

Для расследования причин и обстоятельств аварии создана комиссия и сформирована экспертная группа.

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