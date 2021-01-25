Нью-Дели, , 11:03 — REGNUM Ситуация в Восточном Ладакхе, где уже почти девять месяцев на прекращается противостояние Индии и Китая, произошло новое столкновение между военнослужащими пограничных войск двух стран. Об этом 25 января сообщает портал News18 Hindi.

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По данным СМИ, китайские военнослужащие якобы предприняли попытку вторжения на территорию Индии в районе горного перевала Наку-Ла, поэтому индийская армия нанесла ответный удар. В результате инцидента пострадали 20 китайских и четыре индийских солдата.

Отмечается, что сейчас ситуация остаётся напряжённой, но находится под контролем.

Отмечается, что инцидент произошёл на фоне решения китайской армии о выводе 10 тыс. солдат из Восточного Ладакха. В своём заявлении правительство Китая заявило, что ему известно об этом инциденте, и что оно не будет комментировать обстоятельства произошедшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, напряженность в отношениях Индии с Китаем вспыхнула в июне, когда 20 индийских солдат были убиты в ходе столкновения на спорном участке границы. Стычки произошли у озера Пангонг-цо в индийском Ладакхе и на горном перевале Наку Ла в Сиккиме. Потери понесли обе стороны.

Напомним, на днях состоялся девятый раунд переговоров, которой провели представители командования сухопутных сил Индии и Китая по ситуации в пограничных районах и вопросам разведения войск.