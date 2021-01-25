Харьков, Украина, , 10:58 — REGNUM В больнице скончался мужчина, пострадавший во время пожара в харьковском доме престарелых «Золотое время». Об этом сообщила 25 января украинская газета «Сегодня».

По данным журналистов, причиной смерти потерпевшего стал стресс. Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до 16 человек.

Напомним, в результате пожара в частном доме престарелых пострадали 11 и погибли 15 человек — в основном лежачие старики.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители арестовали арендатора пансионата и его жену, которая руководила учреждением.

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