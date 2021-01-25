, 10:32 — REGNUM Тело стендап-комика и актёра Александра Шаляпина было обнаружено супругой, которая вернулась домой с дачи. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Как отмечают авторы телеграм-канала, женщина, вернувшись домой, увидела следы крови, после чего испугалась и позвонила знакомому. Вместе они зашли домой и обнаружили тело актёра.

Авторы телеграм-канала рассказали со ссылкой на слова супруги Шаляпина, что в последние 20 лет мужчина имел проблемы с алкоголем и последние годы лечился в клинике в Белгороде, а в Москву он вернулся несколько дней назад.

Также в телеграм-канале со ссылкой на менеджера артиста заявили, что причиной смерти стал суицид. Менеджер отметила, что Шаляпин «находился в депрессии», а в последнее время он находился на реабилитации.