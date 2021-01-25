Светлоград, Ставропольский край, , 10:09 — REGNUM На Ставрополье в ДТП с участием ГАЗели пострадали шесть человек. Среди них двое детей, сообщили 25 января в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Авария произошла в Петровском городском округе накануне, 24 января, в 18:30. На трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной ВАЗ-21 099.

В результате ДТП шесть человек доставлены в больницу. Среди них оба водителя, двое детей из легковушки в возрасте трех и семи лет и две пассажирки «Газели».

Дети перевозились в автомобиле с соблюдением правил перевозки, отметили в ГИБДД. Причиной аварии предварительно называют выезд на полосу встречного движения, допущенный водителем пассажирской «Газели», которая следовала из Светлограда в направлении Ставрополя.