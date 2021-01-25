Новочеркасск, Ростовская область, , 10:06 — REGNUM Три человека, в том числе ребёнок, пострадали в результате дорожной аварии на трассе Новочеркасск — станица Багаевская в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 25 января.

Авария произошла вечером 24 января. Предположительно, водитель ВАЗ-2112 при обгоне допустил занос автомобиля и столкнулся со встречными Toyota и Chevrolet Lanos.

В результате ДТП пострадала пассажирка ВАЗ-2112 — девочка 2017 года рождения, находившаяся в автокресле. Ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму. Две пассажирки Toyota доставлены в больницу для обследования.