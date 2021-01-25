Маркс, Саратовская область, , 10:33 — REGNUM В городе Маркс Саратовской области организована доследственная проверка после госпитализации в медучреждение троих человек, в том числе двух несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Предварительно, 23 января 16-летний юноша и 12-летняя девочка находились в гостях у бабушки, проживающей в многоквартирном доме по улице Коммунистической в городе Маркс. Вечером юноша направился на кухню и увидел сестру на полу в бессознательном состоянии. Бабушку молодой человек обнаружил в ванной комнате, лежащей также на полу. Юноша позвонил отцу и рассказал о произошедшем. Мужчина вскоре прибыл в квартиру и вызвал медиков. Служба скорой помощи госпитализировала 73-летнюю женщину и ее внуков в лечебное учреждение, где было диагностировано отравление окисью углерода. Состояние потерпевших нормализовано.

Следователи осмотрели квартиру. В кухне имелась газовая плита и проточный газовый водонагреватель. В тот период времени, когда самочувствие женщины и девочки ухудшилось, водонагреватель был включен. Предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вечером 20 января в квартире по улице Солидарности в Казани отравились угарным газом 27-летняя женщина и трое ее малолетних детей 2014, 2016, 2020 годов рождения.

Читайте также: В Татарии возбудили уголовное дело после отравления четырёх человек