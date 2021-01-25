Архангельск, , 10:05 — REGNUM В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Архангельской области погибли четыре человека. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Уточняется, что ДТП произошло на трассе Архангельск — Северодвинск в районе поселка Лайский Док около 22:40 (совпадает с мск) 24 января.

Также указывается, что столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Hyundai Tucson и отмечается, что, согласно предварительной информации, четыре из пяти находившихся в отечественном автомобиле человека погибли, еще один — госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четыре человека получили травмы в результате опрокидывания автомобиля скорой помощи при ДТП в Самаре.