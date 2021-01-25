Кызыл, , 09:55 — REGNUM Следователи в Туве разбираются в причинах невыплаты зарплаты работникам МУП «Аварийно-ремонтная служба Кызыла». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ.

По данным следствия, руководство предприятия весь 2020 год направляло деньги на поддержание финансово-хозяйственной деятельности МУП, несмотря на наличие задолженности перед работниками. Это повлекло за собой полную невыплату зарплаты в течении двух месяцев и частичная — свыше трёх месяцев.

«Всего исполняющим обязанности директора умышленно не выплачена заработная плата трем работникам предприятия на общую сумму свыше 190 тысяч рублей», — отметили в управлении.

В рамках расследования уголовного дела следователи изъяли документацию предприятия и проведена бухгалтерская экспертиза. В настоящее время проводятся допросы работников.