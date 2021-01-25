Москва, , 09:59 — REGNUM Поставка неработоспособного программного обеспечения российскому Министерству финансов стала поводом для уголовного дела. Об этом сообщает 25 января ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В СК расследуется уголовное дело о мошенничестве при поставке программного обеспечения для госнужд в министерство финансов, которое было неработоспособно», — сказал источник.

По версии следствия, исполнитель знал, что не сможет создать необходимое ПО, но всё равно заключил государственный контракт. Он ввёл заказчика в заблуждение, чтобы получить основную долю оплаты. Каков размер причинённого ущерба, источник не уточнил.