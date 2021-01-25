Харьков, Украина, 25 января 2021, 09:57 — REGNUM В Харькове неизвестный бросил гранату в двух мужчин. Об этом сообщил 25 января Telegram-канал «ХС-Харьков».
Инцидент произошёл на улице Владислава Зубенко. Пострадал активист общественной организации «Мы — харьковчане» Алексей Поликашов и его брат.
Пострадавшие госпитализированы, полицейские разыскивают злоумышленника.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кировоградской области в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства погиб 64-летний предприниматель.
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