Соледар, ДНР, 25 января 2021, 09:45 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования трижды нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 25 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском и донецком направлениях ВСУ применили гранатомёты АГС и стрелковое оружие, выпустив восемь единиц боеприпасов.
В результате обстрелов мирные жители не пострадали, повреждения гражданской инфраструктуры не выявлены.
Напомним, сутками ранее ВСУ восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 39 единиц боеприпасов.
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