Соледар, ДНР, , 09:45 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования трижды нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 25 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях ВСУ применили гранатомёты АГС и стрелковое оружие, выпустив восемь единиц боеприпасов.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Донецк («Вольво-центр»)», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов мирные жители не пострадали, повреждения гражданской инфраструктуры не выявлены.

Напомним, сутками ранее ВСУ восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 39 единиц боеприпасов.

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