Тбилиси, , 09:19 — REGNUM В Грузии 25 января в крае Мцхета-Мтианети произошло землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.

По информации центра, подземные толчки были зафиксированы в 04:12 по тбилисскому времени (03:12 мск). Эпицентр находился у села Лутхуби в 29 км от города Тианети и в 59 км от Тбилиси. Глубина залегания эпицентра находилась на глубине 8 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что это втрое землетрясение, которое произошло в Грузии в течение последних суток. 24 января в 21:58 (20:58 мск) в 57 км от Тбилиси были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,2.