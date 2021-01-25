Прибайкальский район, Бурятия, , 09:12 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии ночью 25 января неизвестный поджог здание районного суда в селе Турунтаево. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

По данным СМИ, именно в этом здании судят бывшего зампреда регионального парламента Баира Жамбалова, обвиняемого в смертельном наезде. Однако поджигатель на здании суда не остановился.

«Спустя несколько минут неизвестный совершил поджог автомобиля, стоящего на соседней улице. Ущерб от действий злоумышленника составил 500 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Выехавшие на место полицейские задержали подозреваемого в поджогах по горячим следам. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Селенгинского района. Возбуждены уголовные дела.