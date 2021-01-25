Чита, , 09:09 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 25 января 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 33 172 человека, причём 653 из них обнаружили за прошедшие выходные дни (23−24 января 2021 года).

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у троих человек (+10 за выходные дни). Общее число жертв нового вируса составляет уже 622.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 93 (+13 за выходные дни) находятся в тяжелом состоянии, 43 (+7 за выходные дни) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вместе с тем 30 601 пациент (+540 за выходные дни) вылечен от коронавируса и снят с меднаблюдения.

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