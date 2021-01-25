Красногорск, , 09:09 — REGNUM Пожар, который произошел на складе в нежилом здании в Московской области, полностью ликвидирован. Об этом 25 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Уточняется, что сообщение о возгорании в нежилом двухэтажном металлокаркасном электрифицированном здании в городском округе Ленинский в деревне Апаринки (дом 15) поступило в 21:12 мск 24 января.

Также указывается, что пожар был локализован в 23:01 мск, открытое горение ликвидирован к 23:53 мск и полностью потушен в 03:16 мск 25 января. При этом отмечается, что пострадавших в результате возгорания нет.

Как сообщает телеканал «Звезда», в данном здании находится склад с автомобилями. В настоящее время уточняется сумма нанесённого ущерба.

Как передавало ИА REGNUM, в Екатеринбурге утром 24 января произошёл пожар на одной из производственных площадок.