Улан-Удэ, , 09:05 — REGNUM Прокуратура в Бурятии начала проверку по факту случаев отравления детей в двух дошкольных учреждениях. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, информация об этом появилась ранее в СМИ.

По данным журналистов, ранее в Центре гигиены и эпидемиологии в Бурятии зарегистрировали пять случаев регистрации случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников детского сада «Строитель». У одного ребёнка подтвердился диагноз острая кишечная инфекция неясной этиологии.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности дошкольных учреждений, в том числе при организации питания воспитанников», — отметили в прокуратуре.

В пресс-службе администрации Улан-Удэ сообщили о приостановке работы детского сада «Строитель» «для проведения противоэпидемических мероприятий с целью минимизации распространения заболевания».