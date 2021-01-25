Иркутск, , 09:00 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1607человек, причём 31 из них погибли только за прошедшие выходные дни (23−24 января 2021 года).

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Также, судя по данным оперативного штаба на 25 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 47 353 человек (+783 за выходные дни). Госпитализированы 2370 пациента (-92 за выходные дни).

Выздоровели 41 686 пациентов (+635 за выходные дни). Ещё 202 жителя Приангарья с коронавирусом (+1 за выходные дни) скончались не от COVID-19.

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