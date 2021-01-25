Барнаул, , 08:48 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 25 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1 871 человек, причем 44 из них добавили в сводку за выходные дни (23−24 января).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией 10 566 (10 431 человек, +135 за выходные дни) и ОРВИ (20 086 человек, +417 за выходные дни). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 37 895 человек (+579 за выходные дни).

Тяжелобольных насчитывается 375 (-14 за выходные дни), к аппаратам ИВЛ подключены 112 пациентов (-1 за выходные дни). Сначала учебного года в крае выявлено 1530 детей с коронавирусом (+57 за выходные дни). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 33 911 человек (+634 за выходные дни).

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