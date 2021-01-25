Луганск, , 08:49 — REGNUM В Луганске загорелся склад горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом заявил министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) ЛНР Евгений Кацавалов, сообщила пресс-служба ведомства.

«Площадь горения порядка 1800 квадратов. На данный момент фактически работают все подразделения луганского гарнизона МЧС. Сейчас готовим пенную атаку для тушения основного очага», — рассказал он.

Министр добавил, что на складе находилось около ста тонн автомобильных масел и аэрозольных баллонов. Огонь уничтожил крышу и стены здания. Причины возникновения пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области на территории неработающей базы отдыха в результате пожара сгорели семь деревянных домов.

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