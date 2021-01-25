Сурабая, Индонезия, , 08:43 — REGNUM Взрыв произошел в районе автозаправочной станции (АЗС) в индонезийском городе Сурабая вечером 24 января 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

С 18:00 до 22:30 по местному времени произошло как минимум пять взрывов в районе заправочной станции.

Начальник отдела уголовных расследований полиции Сурабая Ипда Гогот Пурванто заявил, что пожарные ищут источник взрыва. По его словам, жертв нет. В результате одного из взрывов загорелся магазин рядом с АЗС.

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