Кабанский район, Бурятия, , 08:41 — REGNUM Очередное сейсмособытие в Бурятии произошло вечером 24 января. По данным Главного управления МЧС по республике, эпицентр землетрясения магнитудой 3,9 находился в акватории озера Байкал в 17 км от села Клюевка Кабанского района.

Как отмечается, толчки на территории республики не ощущались.

«Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, все социально значимые объекты работают в штатном режиме», — передаёт портал «Байкал-Daily» сообщение управления.

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