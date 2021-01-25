Улан-Удэ, , 08:19 — REGNUM В Бурятии следователи начали проверку по факту обнаружения раздетого ребёнка на улице возле детского сада. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, о происшествии в Октябрьском районе Улан-Удэ сообщили СМИ.

«На сайте одного из сетевых изданий опубликована статья, в которой приведены сведения о том, что 19 января 2021 года в городе Улан-Удэ возле детского сада за его территорией прохожие обнаружили 3-летнего мальчика, который находился на морозе лишь в нижнем белье», — отметили в управлении.

Ребёнка увидела случайная прохожая и завела его обратно в здание детсада. Как передают журналисты, работники учреждения попытались скрыть происшествие от матери мальчика.

В рамках проверки следователи намерены установить все обстоятельства инцидента и дать правовую оценку действиям сотрудников детского сада.