Далянь, Китай, , 08:12 — REGNUM Подтвердилась гибель двоих из трёх человек, пропавших без вести в результате взрыва газовой трубы на северо-востоке Китая. Об этом 25 января сообщил информационный ресурс «Пэнпай».

Взрыв произошёл в городе Далянь китайской провинции Ляонин, вблизи одного из жилых кварталов в городском районе Цзиньчжоу. В результате взрыва были повреждены и загорелись автомобили, припаркованные рядом с местом ЧП. Одна из машин взорвалась в момент, когда пожарные уже прибыли на место происшествия и начали борьбу с огнём.

В результате взрыва пострадали восемь человек, трое пропали без вести. В настоящее время уже обнаружены тела двоих пропавших, третий пропавший был найден живым с травмами и был экстренно госпитализирован.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о троих пропавших без вести в результате взрыва газа в Китае.

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