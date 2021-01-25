Сеул, , 08:10 — REGNUM С конца ноября минувшего года по настоящее время на территории Южной Кореи из-за птичьего гриппа ликвидировано в общей сложности 21,7 млн голов домашней птицы. Об этом 25 января сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Уточняется, что общее количество подтвержденных случаев злокачественного штамма птичьего гриппа H5N8 в стране достигло 72 случаев. При этом указывается, что последний такой случай был обнаружен на яичной ферме в Хвасон, расположенной к югу от Сеула.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января стало известно, что в период с 15 по 21 января в Южной Корее зафиксировали 20 случаев заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа H5N8 среди диких птиц.