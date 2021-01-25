Усть-Канский район, Алтай, , 08:01 — REGNUM В Республике Алтай стал известен возраст, возможно, самой молодой на данный момент жертвы COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 14 января скончалась 21-летняя девушка из Усть-Канского района.

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В тот же день ушла из жизни 81-летняя жительница Усть-Коксинского района. По заключению патологоанатомов, у обеих были диагностированы коронавирусная пневмония, а также ряд тяжёлых сопутствующих заболеваний.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 182 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 166 — от COVID-19, 16 — от иных причин», — отметили в оперштабе.