Самара, , 08:01 — REGNUM Четыре человека получили травмы в результате опрокидывания автомобиля скорой помощи при ДТП в Самаре. Об этом 24 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что на ул. Авроры машина скорой помощи столкнулась с легковыми автомобилями Toyota и Chevrolet.

По предварительной информации, автомобиль «ГАЗель» следовал со включенными звуковыми и световыми сигналам. Дорожное происшествие произошло во время проезда этим автомобилем перекрестка с ул. Мориса Тореза на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии двое мужчин были доставлены в клинику СамГМУ, еще двоих пострадавших направили в ГКБ им. Пирогова для обследования. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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