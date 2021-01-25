Куньмин, Китай, , 07:39 — REGNUM Похититель был застрелен на месте полицией провинции Юньнань на юго-западе Китая после того, как он убил одного и ранил семерых человек ножом, сообщает агентство Синьхуа.

56-летний подозреваемый по фамилии Ван ранил семерых человек ножом и взял в заложники одного человека на входе в одну из средних школ города Куньмина, столицы провинции Юаньнань примерно в 17:00 по местному времени 22 января.

Местная полиция немедленно направила на место экспертов и пыталась вести переговоры с Ваном. После почти двух часов стояния полицейские застрелили Вана примерно в 18:40 по местному времени, спасли заложника, который получил ножевое ранение.

Семь человек также получили ножевые ранения. Они были доставлены в госпиталь. Один из них скончался. Продолжается расследование происшествия.