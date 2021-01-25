Наньнин, Китай, , 07:26 — REGNUM Четыре человека погибли, еще шестеро получили ранения в результате ДТП, произошедшего в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает 24 января агентство Синьхуа.

Инцидент произошел примерно в 13:00 по местному времени 24 января в столице региона городе Наньнине, когда автомобиль протаранил девять электровелосипедов, сообщили в городском бюро общественной безопасности.

Водителем автомобиля оказался 31-летний мужчина, которые тут же был задержан. По информации правоохранителей, мужчина сообщил, что он является сотрудником автомагазина. Он потерял управление, когда вел новый автомобиль. Это и послужило причиной ДТП. Расследование продолжается.