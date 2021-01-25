Цзинань, Китай, , 07:19 — REGNUM Одиннадцать горняков были спасены из-под завалов золотого рудника в провинции Шаньдун на востоке Китая спустя две недели после взрыва, сообщает 24 января агентство Синьхуа.

Спасатели подняли на поверхность двоих рабочих примерно в 15:18 по местному времени 24 января, таким образом общее число спасенных достигло 11 человек. Люди на поверхности встречали их громкими аплодисментами.

Один из спасенных рабочих сложил вместе ладони, чтобы продемонстрировать благодарность за аплодисменты. Первый спасенный горняк был поднят на поверхность в 11:13. Он находился в экстремально ослабленном состоянии и был направлен в госпиталь на лечение.

Эксперты утверждают, сто спасение 11 человек было сверх их ожиданий, поскольку всего тремя днями ранее они полагали, что их спасение займет не менее 15 дней, пока техника разберет завалы, чтобы добраться до рабочих.

Напомним, взрыв на руднике Цися города Яньтай провинции Шаньдун произошел 10 января. Спасатели смогли установить контакт всего с 10 горняками, которые находились в хорошем физическом и психологическом состоянии. Еще один скончался.