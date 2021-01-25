Владивосток, , 06:24 — REGNUM В Приморье возбуждено уже третье уголовное дело за умышленное блокирование дорог во время проведения несанкционированной акции 23 января во Владивостоке. Отмечается, что несколько машин скорой помощи не смогли вовремя приехать на экстренные вызовы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД РФ по региону.

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Группа граждан вышла на проезжую часть центральных улиц города Владивостока, перекрыв тем самым движение автомобильного транспорта с 14:30 до 17:20.

ГИБДД организовала объезд перекрытого участка по другим городским улицам.

«Своими действиями участники акции создали опасность функционирования транспорта, а также угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, выразившуюся в том числе в невозможности своевременного оказания медицинской помощи жителям города, осуществившим вызов скорой медицинской помощи в указанный период времени. С 14 часов скорые не могли проехать на четыре срочных вызова, один из которых был к 9-месячному ребёнку, а также к тяжелым больным с пневмонией», — рассказали диспетчеры станции скорой помощи Владивостока, пояснив, что все четыре машины простояли в пробке около трёх часов.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок до 240 часов, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на тот же срок.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке после применения насилия в отношении представителя власти на несогласованной акции возбудили два уголовных дела.