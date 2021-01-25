Посёлок городского типа Эвенск, Магаданская область, , 06:04 — REGNUM В одном из заброшенных зданий в посёлке Эвенск Магаданской области дети 23 января нашли тело человека без признаков жизни, завёрнутое в ковёр. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Следователи установили личность погибшего и предварительные данные об обстоятельствах убийства и злоумышленнике, который задержан.

По версии следствия, с 16 по 18 января 35-летний мужчина, будучи в своей квартире, в ходе конфликта с 42-летним знакомым нанёс ему множественные удары ножом в область груди и живота. От полученных ран потерпевший скончался. После убийства подозреваемый замотал тело в ковёр и спрятал в одном из заброшенных строений посёлка.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге местный житель, зарезавший школьницу, оставлен на свободе. Приговор вступил в силу.