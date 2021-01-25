Владивосток, , 05:41 — REGNUM В Приморье провалилися под лёд очередной автомобиль. На этот раз печальная участь постигла дорогой внедорожник в пригороде Владивостока в Амурском заливе. Видео затонувшего авто опубликовал дайвер в соцсетях.

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Бесстрашный дайвер нырнул на глубину 19 метров и снял видео, как Toyota Surf вверх колесами лежит на морском дне. На момент ЧП в машине никого не было.

Пользователи пишут, что машина ушла очень быстро под лёд, при этом отмечают, что никакая рыба не стоит такого риска и ущерба. Приморцы восхищаются смелостью дайвера.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии едва не закончилась трагедией поездка рыбаков на снегоходе. Транспорт попал в полынью и затонул, три человека спаслись.