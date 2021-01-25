Новосибирск, , 05:15 — REGNUM В Новосибирской области с начала 2021 года произошло 422 пожара, из них большая часть — бытовые пожары, на которых погибли 25 человек, 26 новосибирцев получили травмы различной степени тяжести. Такие цифры ИА REGNUM озвучили в региональном управлении МЧС РФ.

«Предстоящее похолодание в регионе может осложнить обстановку с пожарами в жилье», — отметили в ведомстве.

Новосибирцев попросили соблюдать правила пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске на 8:00 (время местное) сегодня, 25 января, температура воздуха составила — 39 °C. В Западно-Сибирском гидрометцентре отмечают, что местами температура воздуха опустилась до — 40 °C. Синоптики отмечают, что в ближайшие дни сильные морозы с минимальной температурой воздуха до — 40 °C сохранятся.

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