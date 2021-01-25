Цинциннати, США, , 05:00 — REGNUM Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в американском штате Огайо. Об этом 24 января сообщает новостной портал Fox19.

ЧП произошло на железнодорожном мосту в городе Цинциннати, расположенном на юго-западе штата Огайо. Отмечается, что поезд управлялся дистанционно, без машиниста, пострадавших в результате аварии нет. На улицу под мостом при сходе вагонов с рельсов пролилось около 4,5 тыс. литров дизельного топлива.

В настоящее время на месте ЧП ведутся работы, пожарные устраняют утечку топлива, бригада специалистов восстанавливает железнодорожные пути и убирает обломки вагонов с места ЧП. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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