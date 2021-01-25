Индианаполис, США, , 03:43 — REGNUM Как минимум пять человек погибли при стрельбе в жилом доме в американском штате Индиана. Об этом 25 января сообщает агентство Associated Press.

Информация о стрельбе поступила дежурному полицейского управления в городе Индианаполисе в 04:00 утра по местному времени (12:00 мск). По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили подростка с огнестрельным ранением. Позже поступили сведения о стрельбе в соседнем с первым местом инцидента доме. В нём полицейские обнаружили тела пятерых человек.

Начато расследование произошедшего, в котором задействована местная полиция и специалисты Федерального бюро расследований США. По предварительным данным, речь идёт о предумышленном убийстве. На настоящее время полицейским не удалось установить личность подозреваемого. Также не было установлено, мог ли совершить данное преступление злоумышленник-одиночка.

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