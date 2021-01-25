Амстердам, , 02:40 — REGNUM Более ста человек были задержаны сотрудниками полиции в ходе несанкционированной акции протеста против жёстких ограничительных мер, введённых властями в Нидерландах. Об этом 24 января сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

В акции протеста в столице Нидерландов, городе Амстердаме, приняли участие более 1,5 тыс. человек. Позднее на аналогичные акции протеста стали собираться граждане в других крупных городах страны. На протесты собрались жители в таких городах, как Арнем, Апелдорн, Венло, Гаага, Рурмонд, Стейн, Тилбург, Хелмонд и Энсхеде. В некоторых из них в связи с незапланированными и незаконными акциями протеста была фактически парализована работа автотранспорта, манифестанты начали поджигать урны, раскачивать столбы и уличные знаки, а также бросать в полицейских камни, палки и петарды.

Сотрудникам полиции для разгона манифестантов пришлось применять спецсредства, в том числе слезоточивый газ и водомёты. В Амстердаме под особую охрану была взята резиденция мэра города Фемке Халсемы. Министр юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус одобрил действия правоохранительных органов и назвал поведение демонстрантов «преступным» и «не имеющим ничего общего с демонстрациями против мер борьбы с коронавирусом».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Нидерландах при разгоне несанкционированной акции протеста полиция применила водомёты.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция применила водомёты для разгона акций протеста в Нидерландах