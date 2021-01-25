Северо-Курильск, Сахалинская область, , 02:03 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано сейсмологами на территории Сахалинской области. Информация об этом 24 января размещена на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки были зарегистрированы в 23:25 мск, эпицентр землетрясения был расположен в 364 км от города Северо-Курильска (население около 2,6 тыс. человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 159 километров.

По данным ГУ МЧС по региону, в населённых пунктах края землетрясение не ощущалось. О возможных жертвах и разрушениях информация не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух подземных толчках магнитудой 4,2 и 5,9, которые произошли в Охотском море неподалёку от острова Парамушир, входящего в Северную группу Курильских островов.

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