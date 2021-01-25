Поселок Боровский, Тюменская область, , 00:01 — REGNUM В посёлке Боровском Тюменской области пропали четверо подростков — три девочки и мальчик. Их ищут родители, спасатели, полицейские, сотрудники школы, где они учились, сообщает администрация посёлка.

Дети в возрасте от 13 ло 15 лет пропали утром 24 января. Они ушли из дома и не вернулись.

Подростков ищут не только в посёлке, но и в Тюмени. Жителей Боровского просят проверить подъезды, чердаки и подвалы домов, обратить внимание на группы подростков в магазинах, в автобусе, на улицах.