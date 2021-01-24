Бразилиа, , 18:57 — REGNUM Самолет, на борту которого находились футболисты и глава клуба четвертого бразильского дивизиона «Пальмас», потерпел крушение в Бразилии. Об этом сообщает издание Globo со ссылкой на свои источники.

Трагедия произошла 24 января в районе города Порту-Насиунал в штате Токантис. По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек (пилот, четыре футболиста и глава клуба).

Причины крушения воздушного судна пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января в международном аэропорту «Манас» совершил аварийную посадку самолёт Airbus 320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Бишкек — Екатеринбург.