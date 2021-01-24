Белград, , 17:45 — REGNUM Сербская полиция не позволила 24 января провести в Белграде митинг в поддержку российского блогера Алексея Навального, объяснив это необходимостью соблюдения эпидемиологических мер. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Протестующие попытались собраться 23−24 января в центре города.

Полицейские попросили разойтись протестующих перед храмом Святого Саввы, потому что, по их словам, митинг был несанкционированным, и, согласно эпидемиологическим мерам, собрания более пяти человек в данным момент в Сербии запрещены.

Собравшиеся затем направились к зданию посольства России в Белграде, где полиция снова потребовала от них разойтись.