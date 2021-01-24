Лондон, , 16:55 — REGNUM В здании Вестминстерского дворца в центре Лондона сработали пожарные сигнализации, сообщает 24 января Daily Express.

Отмечается, что над дворцом поднялся столб чёрного дыма. Более подробной информации не приводится.

Напомни, в здании Вестминстерского дворца располагается парламент Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года неизвестные подожгли здание парламента Киргизии после того, как оно было захвачено протестующими.

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