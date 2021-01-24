Кабул, , 16:04 — REGNUM В столице Афганистана Кабуле неизвестные подорвали автомобиль, в котором находились сотрудники Центрального банка (ЦБ) страны. Об этом 24 января сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на пресс-секретаря департамента полиции Кабула Фирдевса Фарамарза.

По его словам, инцидент произошел в районе Шах Шехид. По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, еще двое получили ранения.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября 2020 г. на востоке Афганистана в городе Газни был совершен новый теракт. В результате инцидента погибли более 30 человек.

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