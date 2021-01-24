Борисполь, Украина, , 13:50 — REGNUM Вечером 23 января в пункте пропуска «Борисполь» в ходе дополнительно проведенной проверки представителями компетентных органов Украины у гражданина Азербайджана обнаружили 200 кг вещей известных мировых брендов. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Указанный гражданин прибыл авиарейсом из Турции.

«При осмотре его чемоданов обнаружили более 200 кг товаров известных торговых марок без соответствующего декларирования», — отметили в пограничном ведомстве

В чемоданах иностранного гражданина были обнаружены куртки, брюки, сумки, постельное белье и много других вещей таких брендов как «Louis Vuitton», «Prada», «Moncler», «Pierre Cardin. Вещи были изъяты в установленном законом порядке.

В отношении нарушителя был составлен протокол о нарушении таможенных правил.