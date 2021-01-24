Одесса, Украина, , 12:11 — REGNUM В Одесской области на территории базы отдыха, расположенной в селе Сычавка Лиманского района, вечером 23 января произошел пожар, сообщили 24 января в пресс-службе ГСЧС Украины в Одесской области.

Сообщение о пожаре на базе отдыха «Южная» поступило спасателям 23 января в 21:39 (22:39 мск). Прибывшие на место пожара сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям установили возгорание семи деревянных домов на территории базы отдыха, которая не работает уже порядка десяти лет.

В 00:08 (01:08 мск) пожар был ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Огонь уничтожил семь домов. Еще два дома были повреждены. Всего на территории базы отдыха находились 22 деревянных дома.

Причины пожара и масштабы ущерба устанавливаются. В результате происшествия никто не пострадал.

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