Золотое, ЛНР, , 11:18 — REGNUM Украинская армия разместила военную технику в жилом районе села Новозвановка (оккупированная Украиной часть ЛНР), сообщили 24 января в пресс-службе Народной Милиции Луганской Народной Республики.

Так в жилом районе указанного населенного пункта, который входит в зону ответственности 14-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, находятся две бронированные боевые машины.

Кроме того два украинских военнослужащих из 92-й отдельной механизированной бригады были замечены на бывших позициях вооруженных сил Украины в зоне разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое.

«Данные факты подтверждаются отчётом СММ ОБСЕ от 23.01.2021 года», — сообщает источник.

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