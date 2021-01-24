Мехико, , 07:59 — REGNUM Обгоревшие тела 19 человек обнаружили сотрудники полиции на северо-востоке Мексики. Об этом 24 января сообщает газета Milenio.

Тела с явными признаками насильственной смерти были найдены полицией на границе штатов Тамаулипас и Нуэво-Леон. Предполагается, что погибшие стали жертвами столкновения между двумя преступными группировками. В настоящее время сотрудники прокуратуры начали расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Напомним, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в конце 2020 года признал, что два года правительство не смогло обуздать волну организованной преступности, захлестнувшую страну. Сотрудники правоохранительных органов периодически обнаруживают на территории Мексики массовые захоронения жертв преступных группировок. На январь 2020 года в Мексике насчитывалось более 61,5 тыс. человек, пропавших без вести.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве экс-губернатора мексиканского штата Халиско во время отдыха на курорте Пуэрто-Валларта в Мексике.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-губернатора застрелили на курорте в Мексике