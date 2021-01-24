Сантьяго, , 06:57 — REGNUM Предупреждение об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7 у берегов Антарктиды отменено Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям Чили. Соответствующее сообщение размещено 24 января в Twitter ведомства.

Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили отменила полностью предупреждение об угрозе цунами. Управление по чрезвычайным ситуациям отменило и связанную с угрозой цунами эвакуацию персонала полярных станций в прибрежных районах антарктической части Чили.

Угроза цунами была объявлена в связи с землетрясением магнитудой 7, которое было зарегистрировано в районе Южных Шетландских островов. Здесь расположен ряд полярных антарктических научно-исследовательских станций. Кроме того, была проведена эвакуация персонала четырёх чилийских станций и пяти иностранных. Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации около 160 человек с территории чилийских полярных станций в Антарктиде.

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